Sis uyarısı! Sabah ve akşam saatleri dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
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