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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sis uyarısı! Sabah ve akşam saatleri dikkat
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Meteoroloji'den sis uyarısı! Sabah ve akşam saatleri dikkat

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; sabah ve akşam saatlerinde Marmara, iç Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sis beklenirken, gün içerisinde ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Son dakika: Meteoroloji'den sis uyarısı! Sabah ve akşam saatleri dikkat
Sis uyarısı! Sabah ve akşam saatleri dikkat
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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