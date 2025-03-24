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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı - 24 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ile Marmara'nın güneyi yağmurlu diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 07:36 Güncelleme: 24.03.2025 - 07:36
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        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Bulutlu 18°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 18°

        İzmir

        Bulutlu 22°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 20°

        Trabzon

        Güneşli 13°

        Bursa

        Yağmurlu 17°

        Adana

        Kısmen Güneşli 23°

        Diyarbakır

        Güneşli 18°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 20°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        ZİRAİ DON UYARISI

        İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

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