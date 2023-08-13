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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı! Hava durumu

        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!

        Meteoroloji'nden yapılan açıklamaya göre bugün Marmara Bölgesi'nde kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın yer yer saatte 75 kilometrelik hızla eseceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 09:24
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        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ile Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIKLAR ARTIYOR

        Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının da, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu 28°

        Ankara

        Güneşli 39°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 39°

        Trabzon

        Bulutlu 29°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 45°

        Diyarbakır

        Güneşli 45°

        Gaziantep

        Güneşli 42°

        Ağrı

        Güneşli 35°

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Yapılan açıklamaya göre rüzgarın, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        #son dakika
        #hava durumu
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