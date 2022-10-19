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Meteoroloji uyardı! Akşam saatlerine dikkat... Yağmur var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde gün içerisinde yer yer yağmur geçişleri görülürken, akşam saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da lodos etkili olurken, ülke genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

Son dakika: Meteoroloji uyardı! Akşam saatlerine dikkat... Yağmur var
Akşam saatlerine dikkat... Yağmur var
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sakarya, Antalya, Çankırı, Ordu, Tokat ve Artvin çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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