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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji uyardı! Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var - 23 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, İstanbul, Kocaeli, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile, Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıkların iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalması beklenirken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 07:32 Güncelleme: 23.07.2024 - 07:32
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        Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var
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        Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Toroslar Mevkisi ile Çanakkale Afyonkarahisar, Konya’nın batısı, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 40°

        Ağrı

        Güneşli 31°
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        Hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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