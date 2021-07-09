Bahçeli'den Bülent Ecevit sözleri 0:00 / 0:00

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Zülfü Livaneli'nin Bülent Ecevit hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi. Halk TV'deki programa yanıt gönderen Bahçeli, "Hükümetinde birlikte görev yaptık. Bu vesileyle kendisini yakından tanıma fırsatım oldu" dedi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’le süresi 3,5 yılı bulan 57’inci Cumhuriyet Hükümetinde birlikte görev yaptık. Bu vesileyle kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Tam bir beyefendi, saygın bir devlet adamı, tutarlı ve milli nitelikli bir solcu, aynı zamanda da Türk milletinin değerleriyle çatışmayan, çelişmeyen bir şahsiyetti. Merhum Ecevit’in Türkiye’nin hak ve çıkarlarını samimiyetle savunduğuna her fırsatta şahit oldum. Bu haliyle, Zülfü Livaneli’nin Merhum Ecevit’le ilgili mesnetsiz iddialarını, meşrepsiz ithamlarını, hatta seviyesiz iftiralarını reddettiğimi özellikle ve sizin vasıtanızla paylaşmak isterim. Merhum Bülent Ecevit’in devlete ve millete bağlılığını tartışmaya açmak hem vebal hem de haksızlıktır. Bu duygu ve düşüncelerimi kamuoyunun bilgi ve takdirine sunuyorum....Göstereceğiniz hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyorum."