Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mülakatlarla ilgili hukuksuzluk, adaletsizlik, haksızlık olduğunu iddia eden arkadaşımız varsa resmi olarak bize ya da yargı organlarına başvururlarsa biz gereğini yaparız." dedi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, öğretmen atamalarındaki mülakatta mağduriyet yaşadığını söyleyen adayların, itiraz sürecini değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Mülakat sürecinin nasıl uygulandığını anlatan Tekin, "Ne aday jüri üyelerini tanıyor, ne jüri üyeleri adayı tanıyor. Kimsenin erişebileceği bir bilgi değil. Aday arkadaşımıza verilen soruların, elektronik ortamda kendisinin belirlediği sorunun cevabı, jüri üyeleriyle de paylaşıldı. Jüri üyeleri adaydan hangi cevabı beklediklerini işaretledi. Böyle bir mülakat ortamı oldu. Tablo böyleyken bir mağduriyet olabilmesi için hukuksuzluğun olması lazım. Burada bir hukuksuzluk yok." açıklamasında bulundu.

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Mülakatın, o anki performansa göre değerlendirildiğinin altını çizen Tekin, "Mülakatlarla ilgili hukuksuzluk, adaletsizlik, haksızlık olduğunu iddia eden arkadaşımız varsa resmi olarak bize ya da yargı organlarına başvururlarsa biz gereğini yaparız." diye konuştu.

Tekin, ücretli öğretmenlerin maaşlarının neden geciktiğinin sorulması üzerine, her yıl başında dersler için bir limit belirlediklerini ve buna göre ödeme aldıklarını aktardı.