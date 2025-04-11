Kadıköy’de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre dün operasyon yapan polis bu paylaşımları yaptıkları belirlediği 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderilirken, 32 yaşındaki B.A.’nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

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“HESAP BENİM KİMSEYİ TANIMIYORUM”

Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın, “Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım” dediği öğrenildi.

SİLAHLA BİRDEN FAZLA KİŞİYİ TEHDİT SUÇLARINDAN İŞLEM YAPILDI

Yapılan incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiği, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığı da belirlendi. Şüpheli hakkında silahlı tehdit ve birden fazla kişiyi tehdit suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.