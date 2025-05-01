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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı! | Son dakika haberleri

        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!

        Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında, kamera kayıtlarının dökümüne dair bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, olay yerinde bulunan ve kamera görüntülerinde yer alan 2 çocuğun, cinayet sanıkları ile birlikte hareket ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Savcılık, 2 çocuk şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

        Giriş: 01.05.2025 - 15:27 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:52
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        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
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        Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre İstanbul'da yaşayan 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi, 24 Ocak'ta Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

        Minguzzi cinayetiyle ilgili tutuklu 2 suça sürüklenen çocuğun yargılandığı dava dosyasına, olay anına ilişkin kamera kayıtlarının dökümleri bilirkişi raporu girdi. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda, davanın iki tutuklu sanığı B.B. ve U.B.'nin pazar yerine giriş ve çıkış anlarına ait kamera dökümleri yer aldı.

        İKİ ÇOCUK, CİNAYET SANIKLARININ YANINDA

        Minguzzi ve arkadaşlarıyla karşı karşıya geldikleri ilk iki eylem ve bıçaklanma anı görüntülerinin de çözümü yapıldı. Cinayet sanıklarının yanında yer alan 2 çocuğun görüntülerine de raporda yer verildi.

        AİLE YENİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun ardından Minguzzi ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, bilirkişi raporunda yer alan kamera görüntülerinde suça sürüklendiği iddia edilen 2 çocuğa dikkat çekildi.

        İKİ ÇOCUK İÇİN CEZA TALEBİ

        Çocukların, cinayet davasının iki tutuklu sanığı olan B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettiği öne sürüldü. Bu nedenle de iki çocuk hakkında, “kasten ve tasarlayarak öldürme”, müşterek faillik” ve “yardım etme” suçlamalarıyla dava açılması ve cezalandırılmaları talep edildi.

        2 ÇOCUĞA GÖZALTI KARARI

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 çocuk şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Avukat Dr. Rezan Epözdemir, “Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir” dedi.

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