Sakarya'nın Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Yıldız Dertli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİL VE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile aynı istikametteki minibüs ile çarpıştı.

MİNİBÜS YAN YATARAK SÜRÜKLENDİ

Kaza sonrasında minibüs yan yatarak sürüklendi. Kazada Yıldız Dertli olay yerinde hayatını kaybetti, B.H. (24), G.H. (52), S.D. (31) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmanın ardından 2 saat sonra ulaşım normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.