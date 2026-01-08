Habertürk
Habertürk
        Minibüs ile otomobil otoyolda çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Sakarya'nın Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Yıldız Dertli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 09:38 Güncelleme: 08.01.2026 - 09:38
        Feci kaza! Kadını hayattan kopardı
        Sakarya'nın Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Yıldız Dertli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        OTOMOBİL VE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

        DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile aynı istikametteki minibüs ile çarpıştı.

        MİNİBÜS YAN YATARAK SÜRÜKLENDİ

        Kaza sonrasında minibüs yan yatarak sürüklendi. Kazada Yıldız Dertli olay yerinde hayatını kaybetti, B.H. (24), G.H. (52), S.D. (31) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmanın ardından 2 saat sonra ulaşım normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

