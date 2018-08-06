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Son dakika: Minik Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi

Son dakika... Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin tutuklanan zanlı, güvenlik gerekçesiyle Elazığ'daki cezaevine sevk edildi. Zanlının güvenlik gerekçesiyle başka bir cezaevine nakledildiği ifade edildi.

06.08.2018 - 10:06 | Güncelleme: AA

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı, Elazığ'daki cezaevine nakledildi.

A.A'nın haberine göre, Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapalı olması nedeniyle Ağrı Kapalı Cezaevi'nde tutulan zanlı, güvenlik gerekçesiyle Elazığ'daki cezaevine sevk edildi.

OLAY

Ağrı'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran'da Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında, akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 14 Temmuz'da gözaltına alınan 4 şüpheliden biri "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

 

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 6 dakika önce
    ne istedin o küçücük yavrudan lanet olsun sana
  • Misafir 13 dakika önce
    asın o mahlukatı hiç mazeretlerine bakılmasın
  • Misafir 28 dakika önce
    aman iyi koruyun.kilina zarar gelmesin
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