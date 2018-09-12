Adalet Bakanı Abdülha mit Gül, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’in, MİT tarafından Suriye’de yakalanıp, Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili, "Başarılı bir operasyon olmuştur. Bağımsız yargı hak edene, hak ettiği cezayı verecektir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Konya’da, Bölge Adliye Mahkemesi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Gül, 2013 yılında, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’in, MİT operasyonuyla Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye’ye getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Yargının, hak edilen cezayı vereceğini vurgulayan Bakan Gül, şunları söyledi:

"MİT Başkanlığı’nın başarılı bir operasyonu ile Reyhanlı saldırısının faili olarak aranan firari şahıs, Türkiye’ye getirildi ve yargı organlarına teslim edildi. Reyhanlı saldırısı, bizim canımızı yakan, vatandaşlarımızı kaybettiğimiz acı bir hadiseydi. Bunun üzerine yapılan yargılamada 9 sanık, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. İsmi geçen Yusuf Nazik, firariydi. Bu kişi ile ilgili de Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi ayırma kararı vermişti. 2018/351 esas sayılı dosyada, bu dosyanın görülmesine yönelik bir karar vardı. Yargılama yine aynı karar üzerine Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edecektir. Failler, elbette hak ettiği cezayı alacaktır. Başarılı bir operasyon olmuştur. Devletimiz, suçlu neredeyse hangi terör örgütü ise sonuna kadar elbette takibini yapacak ve bağımsız yargı da hak edene, hak ettiği cezayı verecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ