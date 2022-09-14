MİT, Mahmur Kampı'ndan 2 teröristi getirdi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak'ta PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden birisi olan Mahmur Kampı'na yönelik gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Türkiye Cumhuriyeti uyruklu "Şahan-Cihan" kod isimli Hatip Güney ve Suriye uyruklu "Tekoşin Kamışlı-Civan" kod isimli Aya Ahmet Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi.

2019'DA BÖLÜCÜ ÖRGÜTE KATILDI

Hatip Güney'in, PKK/KCK' kırsal kadrosuna katılmak amacıyla Eylül 2019'da illegal yoldan Van Başkale üzerinden İran'a geçtiği, ardından İran'dan Irak Süleymaniye'ye gittiği ve Irak Asos alanında terör eğitimi aldığı bildirildi.

TİM KOMUTANI OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Güney'in eğitimin ardından Mahmur Kampı'nda görevlendirildiği, kampta Miştenur, sözde şehit Çekdar ve Tepe taburlarında faaliyet gösterdiği, ideolojik ve silahlı eğitim aldığı, tim komutanı olarak görevlendirildiği öğrenildi.

SURİYE'DE TERÖR EĞİTİMİ ALDI

Aya Ahmet Süleyman'ın ise PKK/KCK-PYD/YPG-YPJ yapılanmasına 2015'te katıldığı, 2 yıl Suriye'de faaliyet gösterdikten sonra 2017'de Suriye'den Irak Gare alanına geçtiği, Gare'deki eğitimin sonrasında da Irak Avaşin Basyan alanında görev aldığı, 2018'de de Mahmur Kampı'nda görevlendirildiği bildirildi.