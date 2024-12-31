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        MİT'ten Irak Gara'da nokta operasyon!

        MİT, PKK/KCK Irak/Gara alanı sözde sorumlularından Nusrettin Demir'i Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 09:50 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:56
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        MİT'ten Irak Gara'da nokta operasyon!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK Irak/Gara alanı sözde sorumlularından Kurtay Batman kod Nusrettin Demir’i Irak’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, saha ajanları aracılığı ile terörist Nusrettin Demir’in 2021-2022 yıllarında Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekât bölgesinde güvenlik güçlerimize düzenlenen eylemlerin planlamalarında bulunduğunu ve talimatları verdikten sonra bizzat takip ettiğini tespit etti.

        Bunun üzerine MİT, Demir’i hedef listesinde aldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK’lı Demir’in 2023 yılından itibaren Irak/Gara’da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

        MİT, hedefindeki terörist DEMİR için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Nusrettin Demir, adım adım takip edildi. MİT’in saha ajanları, terörist Demir’in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekât bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bilgisini edindi.

        PKK/KCK’lı Demir’e operasyon kararı alındı. En uygun zamanda operasyon düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı. Gara alanında eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristler Irak/Gara’da nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

        KURTAY BATMAN KOD ADLI NUSRETTİN DEMİR KİMDİR?

        Nusrettin Demir, örgütün kırsal kadrosuna 2014 yılında katıldı. 2015’te Irak/Avaşin alanına geçti. 2016-2021 tarihleri arasında Suriye’de örgütsel faaliyetlerde bulundu. 2022 yılında Irak’ın kuzeyine geçerek Pençe-Kilit harekât bölgesindeki eylemlerde sorumlu düzeyde yer aldı. 2023 yılı başından itibaren Irak/Gara alanı sorumluları arasında görev alıyordu.

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