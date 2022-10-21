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Son dakika haberi MİT'ten Irak'ta flaş operasyon!

MİT, düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

Son dakika: MİT'ten Irak'ta flaş operasyon!
MİT'ten Irak'ta flaş operasyon!
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DHA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ta yürüttüğü çalışma neticesinde terör örgütü PKK/KCK suikast biriminde ve Musul/Sincar’da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer- Laşer kod isimli Burhan Piçak’ı Türkiye’ye getirdi.

7 YIL ÖNCE TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI

DHA'da yer alan habere ve idinilen bilgiye göre Burhan Piçak'ın, 2015 yılında Diyarbakır Lice’den Suriye’ye geçerek PKK/KCK/PYD/YPG’ye katıldığı öğrenildi.

Suriye’de YPG bünyesinde eğitim alan Piçak, 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na (BPH) karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttü.

UZMAN SUİKAST BİRİMİNDE GÖREVLİYDİ

2019-2020 yıllarında Suriye'nin Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonlarında Suriye Sırrin’deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve suikast birimine görevlendirildiği, akabinde Irak Musul ve Sincar’da görevlendirildiği ve burada sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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