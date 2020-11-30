Moderna'nın Kovid-19 aşısında yeni gelişme! 0:00 / 0:00

Reuters

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna geliştirdikleri koronavirüs aşısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kovid-19 aşısı 3. faz denemede genelde yüzde 94.1, bazı ciddi vakalarda ise yüzde 100 etki sağladı." ifadelerini kullanıldı.

Moderna, dünya çapında 196 gönüllünün katılımıyla oluşan ilk analizine göre, aşının yüzde 94.1 etkili bulunduğunu açıkladı. Katılımcılardan hiçbiri koronavirüsü sert semptomlarla geçirmezken, 30 katılımcının koronavirüsü ağır semptomlarla geçirdiği belirtildi.

"SON DERECE ETKİLİ BİR AŞIMIZ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks, "Kovid-19 aşısı 3. faz denemede genelge yüzde 94.1, bazı ciddi vakalarda ise yüzde 100 etki sağladı." ifadelerini kullanıldı. Zaks, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz. Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" dedi.

Açıklamada, şirketin pazartesi günü itibariyle ABD’de acil kullanım iznine ve Avrupa’da koşullu pazarlama iznine başvurduğu duyuruldu.

Milyonlarca dozu hazırlandığını belirten Moderna yetkilileri, 2020 yılı sonuna kadar ABD'de 10 milyon kişinin aşılanmasının mümkün olduğunu aktardı.