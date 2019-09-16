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HaberlerEnerjiSON DAKİKA! Motorin 7 kuruş zamlandı! İşte yeni motorin fiyatı

Son dakika! Motorin 7 kuruş zamlandı

Son dakika haberi... Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldı

son dakika

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,44 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,31 liradan 6,38 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,47 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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