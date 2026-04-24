Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: Motorine indirim! 24 Nisan 2026 Cuma güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

        Motorine indirim geldi! 24 Nisan 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları

        Akaryakıt fiyatları 24 Nisan 2026 itibarıyla araç sahiplerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve Orta Doğu'daki ateşkes gelişmeleri, akaryakıt fiyatlarında tarihi bir geri çekilme ihtimalini güçlendirdi. Motorin fiyatlarına indirim geldi. İşte "24 Nisan benzin ve motorin indirim var mı?" sorusunun yanıtı ile İzmir, Ankara, İstanbul güncel akaryakıt fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 01:05
        Motorin fiyatlarında beklenen indirim gündeme geldi. Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle dalgalı seyrini devam ettirirken, akaryakıt fiyatlarına da yansımayı sürdürüyor. Peki, akaryakıta indirim geldi mi? Benzine ve motorine (mazota) indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        24 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 2,24 TL’lik indirim geldi.

        BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 62.76 TL

        Motorin litre fiyatı: 69.35 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 63.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 70.47 TL

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 64.01 TL

        Motorin litre fiyatı: 70.75 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor

        Ankara'da kaza kırıma uğrayan CH-47 ağır nakliye helikopterinde incelemeler sürüyor. Helikopterin bulunduğu alan, jandarma ekiplerince güvenlik çemberine alındı. (IHA)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        Kartal yarı finale kanatlandı!
        Kartal yarı finale kanatlandı!
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        "Tek düşüncemiz kupayı kazanmak!"
        "Tek düşüncemiz kupayı kazanmak!"
        AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredi
        AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredi
        Mücteba Hamaney: Düşman saflarında kırılma meydana geldi
        Mücteba Hamaney: Düşman saflarında kırılma meydana geldi
        Warner Bros ile Paramount anlaştı
        Warner Bros ile Paramount anlaştı
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı