Motosikletli magandadan öldüresiye dayak 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, motosiklet sürücüsü sinyal vermediğini iddia ettiği otomobil sürücüsünü darp etti. Arkadaşı, araya girmek isteyenlere "Bırak akıllansın diyerek" dedi.

Olay, 5 Şubat Cuma günü akşam saatlerinde Ümraniye Dudullu'da meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 3 motosiklet sürücüsünden biri, seyir halindeyken yanından geçen aracın kendisine çarpması üzerine yere düştü. Kazadan yara almadan kurtulmayı başaran motosiklet sürücüsü, araç şoförünün sinyal vermediğini iddia ederek tartışmaya başladı.

Tartışmada öfkeli motosiklet sürücüsü, otomobilin sürücüsünü darp etmeye başladı, yumruklar savurup, küfürler etti. Arkadaşının darp edildiğini görüp, araya girmek isteyen bir kişiye ise motosiklet sürücüsünün arkadaşı "Bırak akıllansın" diyerek engel oldu. Yaşanan kaza ve darp anları, motosiklet sürücülerinden birinin kask kamerasına yansıdı.