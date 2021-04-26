DHA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyinde 26 Nisan 2021 tarihinde Pençe-Yıldırım harekâtı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, El Yapımı Patlayıcıya (EYP) basma neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız iki olmuştur."

OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın Osmaniye merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki baba evine ateş düştü. Eve gelen askeri heyet, Zeynep (49) ve İbrahim Çalım (46) çiftine acı haberi verdi. Oğullarının şehadet haberini alan acılı anne-baba rahatbızlanınca hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Yakınları ve komşuları teziye için şehidin baba evine akın ederken, ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bekar ve 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın cenazesinin ne zaman defnedileceği ise henüz açıklanmadı.