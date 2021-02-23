MSB duyurdu! Suriye'de 4 terörist etkisiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğuSon dakika: MSB duyurdu! Suriye'de 4 terörist etkisiz - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Son dakika: MSB duyurdu! Suriye'de 4 terörist etkisiz - Haberler
MSB duyurdu! Suriye'de 4 terörist etkisiz
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran nükleer tesislerinde ani denetimlere imkan veren protokolü askıya aldı
DÜNYAİran'da nükleer tesislerle ilgili flaş karar!
Facebook, Avustralya'da geri adım attı! - Haberler
DÜNYAFacebook, Avustralya'da geri adım attı!
Gürcistan'da ana muhalefet liderine yüzlerce polisle operasyon!
DÜNYAGürcistan'da ana muhalefet liderine yüzlerce polisle ...
Korona nasıl yayıldı! DSÖ'den son dakika çaıklama: Hyavandan yayılmış...
DÜNYADSÖ uzmanı yazdı: Vuhan'da ne öğrendik?
SON DAKİKA: ABD eski Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim'e teklifi ortaya çıktı: Seni Kore'ye bırakayım!
DÜNYATrump'ın Kim'e sürpriz teklifi ortaya çıktı!
Irak Parlamentosu, Saddam rejimi mensuplarının istisnai haklarını iptal etti
DÜNYAIrak'ta Saddam rejimi mensuplarının istisnai hakları ...
KAYAKLOSİ|Son dakika: Putin ve mevkidaşından kayak diplomasisi
DÜNYAPutin ve Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi!
İPLER GERİLİYOR| AB yaptırım kararı aldı! Son dakika: Rusya'dan ilk tepki
DÜNYARusya'dan AB'ye yaptırım tepkisi!
Son dakika haberler... ABD, 4 NATO ülkesiyle Ukrayna'yı görüştü
DÜNYA5 NATO ülkesinden Ukrayna görüşmesi
Fransa'da yapımı devam eden Eyüp Sultan Camisi'ne saldırı
DÜNYAFransa'da Eyüp Sultan Camisi'ne çirkin saldırı