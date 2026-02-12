Canlı
        MSB: Ordu'da bulunan İHA inceleniyor

        MSB: Ordu'da bulunan İHA inceleniyor

        Milli Savunma Bakanlığı, Ordu sahilinde bulunan İnsansız Hava Aracı'na (İHA) ilişkin, "10 Şubat 2026 tarihinde Ünye/Ordu'da, sahilde bir İHA bulunması üzerine ⁠1 SAS timi, 11 Şubat 2026'da bölgeye intikal ettirilmiştir. Patlayıcı ihtiva etmeyen ve Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen İHA, incelenmek üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir." açıklamasında bulundu

        Giriş: 12.02.2026 - 12:04 Güncelleme: 12.02.2026 - 12:04
