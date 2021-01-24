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Son dakika haberler... Datça'da alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayboldu

Muğla'nın Datça ilçesinde, alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan bir kişiyi arama çalışması sürüyor.

Son dakika: Muğla'da balıkçı teknesi battı: 1 kişi kayıp! - Haberler
Muğla'da balıkçı teknesi battı: 1 kişi kayıp!
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AA

Knidos Antik Kenti yakınlarındaki İskandil Burnu açıklarında, 4,5 metrelik bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, sahil güvenlik ekibince kurtarıldı.

AA'nın haberine göre, denizde kaybolduğu belirtilen Yankı Kocabaş'ı (36) arama çalışması başlatıldı.

Kocabaş, helikopterle havadan, bölgeye sevk edilen dalgıçlar ve sahil güvenlik ekiplerince de denizden aranıyor.

Kurtarılan 3 kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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