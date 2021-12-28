Halı sahada korkunç olay!

Muğla'nın Ula İlçesi Kızılyaka Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam 19:00 ile 20:00 saatleri arasında oynanan halı saha maçında 45 yaşındaki Fikri Akkaya fenalaştı.
SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan Akkaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI
Aksaz'da çalışan evli ve 2 çocuk sahibi Akkaya'nın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği düşünülüyor.
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