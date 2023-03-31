Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması - Gündem Haberleri
ABONE OL

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, "Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır" dedi

Son dakika: Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması - Gündem Haberleri
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi ve sonrasında çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

İnce Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir" dedi.

İnce'nin açıklaması şöyle:

"Bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberler hakkında, kamuoyunun doğruları öğrenmesi adına bu açıklamayı yapıyorum.

Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır.

Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP’yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi’ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir.

Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir.

Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır.

Bu vesileyle, sayın Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne seçimlerde başarılar diliyorum."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu!
GÜNDEM Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu!
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüşüyor
GÜNDEM Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüşüyor
Elazığ’da dilenci operasyonu!
GÜNDEM Kimi ev aradığını söyledi, kimi de lavabolara ...
Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin 10 sanığa dava
GÜNDEM Mersin'de polisevi saldırısında dava açıldı
Son dakika haberi: Seda öğretmen herkesi kahretti! Öldüğü 50 gün sonra ortaya çıktı
GÜNDEM Seda öğretmen kahretti! Öldüğü 50 gün sonra ortaya ...
SON DAKİKA: Kocaeli Gebze’de film sahnesi gibi silahlı çatışma! Görüntüler aksiyon filmlerini aratmıyor
GÜNDEM Film sahnesi gibi... Şehrin ortasında silahlı ...
Son dakika haberleri: Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanığa 2´şer kez müebbet, 1 sanığa beraat istemi
GÜNDEM Büyükşen çifti cinayeti davasında mütalaa
O anlar kamerada! Ankara'da Kızını taciz eden genci vurdu! - Son dakika haberi
GÜNDEM O anlar kamerada! Kızını taciz eden genci vurdu!
İŞKUR Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: İŞKUR Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
GÜNDEM İŞKUR çalışma (mesai) saatleri
Kaymakamlık Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Kaymakamlık Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?
GÜNDEM Kaymakamlık çalışma (mesai) saatleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.