Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi | Son dakika haberleri

        Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi

        Mahkeme tarafından atanan Müjdat Gürbüz, Hasan Babacan'ın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminden çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 18:29 Güncelleme: 05.09.2025 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirilmişti.

        Hasan Babacan CHP İl Başkanlığı heyetinden çekildi
        Hasan Babacan CHP İl Başkanlığı heyetinden çekildi

        BABACAN'IN ARDINDAN GÜRBÜZ DE ÇEKİLDİ

        Hasan Babacan’ın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi. Babacan’ın çekilmesinin ardından Gürbüz’ün de görevden ayrılması, geçici yönetimdeki hareketliliği artırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK, CHP'nin itirazını kabul etti
        YSK, CHP'nin itirazını kabul etti
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü