İstanbul Büyükşehir Büyükşehir Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, “İtirafçı” olarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edildi. Abbas ifadesinde Murat Ongun ve İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız’ın, Dijital Müze projesinde çalışan firmadan, 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL olmak üzere doğrudan 13 milyon 250 bin lira istediğini söyledi.

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas İBB’ye yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında 23 Mart’ta “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlarından tutuklanmıştı. Abbas özel avukatı aracılığıyla savcılığa itirafçı olmak istediğini belirtti. 17 Nisan günü Marmara Cezaevi’nden soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi ve “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek 4 sayfa ifade verdi.

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Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Abbas ifadesinde iştirak ettiği 7-8 konudan bahsetti. Savcı ifadelerinde tahliye olmasını gerektirir bir bilgi olmadığını belirterek tutukluluğunun devamını istedi. Ancak 18 Nisan’da yapılan aylık tutukluluk incelemesinde Sulh Ceza Hakimliği “Savcılıkta etkin pişmanlıktan faydalanmaya yarar nitelikte ifade verdiği anlaşılmakta” diyerek ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verdi. Peki Abbas, itirafçı olmanın karşılığı olan tahliyeyi gerektirir ne ifade vermişti?

43 MİLYON LİRA GERÇEKTE HARCANMADI İDDİASI Daha önce kültür sanat merkezlerinde genel müdürlük yapan Murat Abbas, 14 Aralık 2020’de Kültür A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atandı. Ardından iddiaya göre 3 ay sonra istifa etti ve ikna yoluyla bu kararından vazgeçerek çalışmaya devam etti. Abbas, ifadesinde 2023 yılında başlatılan Dijital Deneyim Merkezi Müzesi projesinin arkasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un olduğunu söyledi. Londra’da yaptığı bir görüşmede, kullanılan teknolojinin eski olduğunu öğrenince şüphelendiğini anlatan Abbas, projeye 43 milyon TL’lik harcama yapıldığına dair kayıtların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Harcama detaylarını şu şekilde sıraladı: “22 milyon TL işçilik, , 8 milyon TL cam değişimi, 7 milyon TL, 6 milyon TL’lik kayıtsız ödeme.” REKLAM PROJE YAPAN FİRMADAN 13 MİLYON TL İSTENDİ Murat Abbas ifadesinde Murat Ongun ve Ertan Yıldız’ın, söz konusu projenin firmasından, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL olmak üzere doğrudan 13 milyon 250 bin lira istediğini söyledi. Bu rakamın kendisine net şekilde iletildiğini, ancak paranın kimlere gittiğini bilmediğini anlattı. Abbas bu para transferlerini de Barış Kılıç’ın gerçekleştirdiğini ileri sürdü.