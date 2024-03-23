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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Murat Kurum: Deprem riski milli güvenlik meselemiz, beka meselemiz

        Murat Kurum: Deprem riski milli güvenlik meselemiz, beka meselemiz

        AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'daki deprem riskinin ortadan kaldırılması bizim milli güvenlik meselemiz, beka meselemiz. O yüzden bu çalışmaları yapmak zorundayız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 10:11 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:11
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        Kurum: Deprem riski beka meselemiz
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        Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'daki deprem riskinin ortadan kaldırılması bizim milli güvenlik meselemiz, beka meselemiz. O yüzden bu çalışmaları yapmak zorundayız. Geleceğimize, çocuklarımıza bu kutlu şehri emanet etmek durumundayız." dedi.

        Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen "Gençlik Kolları Vefa Sahuru"nda yaptığı konuşmada, seçim sürecinde yoğun bir çalışma içinde olan gençlik teşkilatlarına teşekkür etti.

        Girdikleri her bir mücadelede dava arkadaşlarıyla birlikte çalışıp millete mahcup olmadıklarını dile getiren Kurum, "'Sadece İstanbul' diyerek İstanbul'un sorunlarına odaklanıyor ve bunları çözmek için 5 yıldaki fetret dönemini bitirecek adımları atmak istiyoruz. İnşallah 9 gün sonra İstanbul'un bu kötü gidişatına son vereceğimiz bir seçime gidiyoruz." diye konuştu.

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        Murat Kurum, tek gündemlerinin İstanbul olduğunu, şehrin sorunlarını çözmek için büyük bir ekiple yüzlerce proje ürettiklerini söyledi.

        İstanbul'daki sorunları çözmek için güçlü ve tecrübeli bir ekiple çalışacaklarını belirten Kurum, "Görevi devraldığımızda İstanbul'da başta deprem sorunu olmak üzere, İstanbul'daki trafik çilesi gibi sorunları çözmek için ve İstanbul'un geleceği adına kararları, adımları atmak üzere aylardır arkadaşlarımızla projeler hazırladık. 1 Nisan itibarıyla, aldığımız bayrağı en yukarıya çıkarmak için çalışacağız. Samimi olacağız, elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

        "İSTANBUL TÜM DÜNYAYI İLGİLENDİREN BİR ŞEHİR"

        Kurum, İstanbul seçimlerinin Türkiye için de önemli olduğuna dikkati çekerek, 22 yıldır ülke için hizmetler yaptıklarını, 31 Mart'taki yerel seçimlerde alacakları zaferle "Türkiye Yüzyılı"nın aslında vizyonunu çizeceklerini, hep birlikte bu vizyona yön vereceklerini bildirdi.

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        Gençlik teşkilatının seçim çalışmalarında büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Kurum, bu süreci zaferle tamamlayacaklarını kaydetti.

        Türkiye ve dünyada önemli bir yere sahip olan İstanbul için aralıksız çalışacaklarının altını çizen Kurum, "Seçim sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değil. Balkanlar sevinecek, Gazze sevinecek. Ahıska Türkleri sevinecek. Tüm mazlumlar sevinecek. Çünkü İstanbul sadece 81 ili ilgilendiren bir şehir değil. İstanbul tüm dünyayı ilgilendiren bir şehir. İstanbul'daki deprem riskinin ortadan kaldırılması bizim milli güvenlik meselemiz, beka meselemiz. O yüzden bu çalışmaları yapmak zorundayız. Geleceğimize, çocuklarımıza bu kutlu şehri emanet etmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

        İBB Başkan adayı Kurum, konuşmaların ardından gençlerle bir süre sohbet etti.

        Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, gençlik kolları üyeleri ve bazı partililer katıldı.

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