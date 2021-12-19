İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası

AA

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 38 sayfalık gerekçeli kararda, mağdur İpek Er ile sanık Musa Orhan'ın sosyal medya üzerinden tanıştıkları, mağdurun Kurtalan ilçesinden Siirt'e gelerek 25-28 Haziran 2020'de bir otelde kaldığı ve sanığın kendisini otelden alarak arkadaşına ait olduğunu söylediği eve götürdüğü belirtildi.

EVLİLİK VAADİNDE BULUNDU

Kararda, mağdurun, sanığın kendisine yaptığı cinsel ilişkiye girme teklifini reddettiği ifade edildi. Bunun üzerine sanığın genç kıza evlenme vaadinde bulunarak, teklifinde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Genç kıza alkol alması için de ısrarcı olduğu belirtilen kararda, olayın ardından aramalara ve mesajlara cevap vermemesi üzerine mağdurun sanık hakkında şikayetçi olduğu aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen kararda, raporun, mağdurun olayın gerçekleştiği yer ve zamana ilişkin iddialarını doğruladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

12 YIL VERİLEN CEZA 10 YILA İNDİRİLDİ

"Sanığın savunmaları olayla ve raporlarla çelişmektedir. Bu sebeplerle mağdurun beyanlarının doğru olduğu kabul edildiğinde sanığın üzerine atılı eylemi mağdurun rızası olmaksızın gerçekleştirdiği anlaşılmakta olup açıklanan sebeplerden dolayı sanığın üzerine atılı cinsel istismar suçunu işlediği sabit olduğundan cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kararda, sanık Orhan'ın mağdur Er'e yönelik eylemi nedeniyle üzerine atılı nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığı, suçun işleniş biçimi, işlenmesindeki özellikler ile suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak takdiren 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca cezalarında 1/6 oranında indirim yapılarak, sanığın 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

Musa Orhan'a, yargılandığı Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası verilmişti.