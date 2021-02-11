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Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'dan mutant virüs açıklaması

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutasyonyonlu koronavirüste karantina süresinin 10 güne çıkarılması ve hastaların tek kişilik odalarda tedavi edilmesinin doğru önlemler olduğunu söyledi. İlhan, "Amacımız, mutant virüs taşıyan vatandaşlarımızdaki virüs ile normal virüs taşıyan vatandaşlarımızdaki virüsün bir araya gelip farklı bir mutasyonun ortaya çıkmasını engellemek" dedi

Son dakika: Mutant virüs açıklaması! - Haberler
Mutant virüs açıklaması!
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DHA

Sağlık Bakanlığı'nca, 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ne eklenen iki madde ile varyantlı vaka ve temaslıları için karantina süresi 7 günden en az 10 güne çıkarıldı, mutant virüslü hastaların tedavisinin de tek kişilik odalarda sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutasyonlu koronavirüste bulaşıcılık fazla olduğu için bu hastaların izolasyonunun 7 günden 10 güne çıkarıldığını söyledi.

Prof. Dr. İlhan, "Hatta 10 günle de kalmadı, izolasyonda olan vatandaşlarımız için 10 gün sonra PCR testi bakıyoruz. PCR testi negatifse çıkarıyoruz. Negatiflik yoksa 48 saat sonra yenileniyor, onda negatif olursa vatandaşımızın izolasyonu sonlandırılıyor. Buradaki esas amaç mutant virüs daha çok bulaştığı için bulaşı engellemek" dedi.

'AMAÇ, FARKLI BİR MUTASYONU ENGELLEMEK'

Prof. Dr. İlhan, hastanede tedavi olan mutant virüse sahip hastaların tek kişilik odalarda tedavi alacağını da hatırlatarak, "Yoğun bakımlarda çoğunlukla tek kişilik odalar olmakla birlikte, takip kolaylığı yönünden çevresinde yatakların olduğu servislerimiz de mevcut. Özellikle tek kişilik odalarda tedavi almalarının nedeni; mutant virüs taşıyan vatandaşlarımızdaki virüs ile normal virüs taşıyan vatandaşlarımızdaki virüsün bir araya gelip farklı bir mutasyonun ortaya çıkmasını engellemek. Bunlar hep çok doğru önlemler. Mutant virüsün nasıl mutasyona uğradığı konusunda kimsenin bilgisi yok. Sadece tespit edilen mutasyonlar var dünya üzerinde. 3 tane mutant virüsün daha çok bulaştırıcı olduğunu biliyoruz. Yoksa toplam mutasyon sayısı 2 binlerde açıkçası; ama İngiltere mutasyonu, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonunun toplumda daha sık görüldüğünü biliyoruz dünyada. Bu nedenle böyle bir önlemle de hastanede tedavi sırasında da farklı risklere mahal vermemek için bir yaklaşım geliştirildi" ifadelerini kullandı.

'ŞU AN TAKİP ETMEK GEREKİYOR'

Prof. Dr. İlhan, şu anki bilgilere göre, mutant virüsün daha fazla bulaştığı yönünde bilgilerin olduğunu kaydederek, "Daha fazla öldürücülükle ilgili farklı kanıtlar söz konusu; ama bunu biraz daha izleyip görmek gerekiyor. Henüz mutant virüs olanlarda ölümün artıp artmadığına dair net bir şey söylemek için erken. Şu an takip etmek gerekiyor. Belirsiz durumlarda tedbirli olmak en doğrusudur. Daha çok öldürücülüğü de söz konusu ise çok daha dikkatli olmamız gerekiyor ki vatandaşlarımıza bulaştıktan sonra da kayıplar olmasın" ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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