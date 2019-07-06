Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBasketbolSON DAKİKA! Nando De Colo resmen Fenerbahçe'de - Nando De Colo kimdir?

SON DAKİKA! Nando De Colo resmen Fenerbahçe'de

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Beko, Fransız yıldız Nando De Colo ile anlaştığını resmen açıkladı

Nando De Colo

Fenerbahçe Beko, Fransız yıldız Nando De Colo ile anlaştığını resmen açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

NANDO DE COLO KİMDİR?
 
Nando De Colo, 23 Haziran 1987’de Sainte-Catherine’de dünyaya geldi. Profesyonel hayata Fransa’nın Cholet takımında adım atan De Colo, 2005-2006’da U20 takımında forma giydi ve 2006-2007’dan itibaren Cholet A Takımı’nda forma şansı buldu. Bu süreçte Erman Kunter ile çalışan Nando De Colo, özellikle 2007-2008 sezonunda itibaren Fransa Ligi’ne damgasını vurmaya başladı. Cholet formasıyla 2007-2008’de maç başına 14.9 sayı ve 3.5 asist ortalamalarına ulaşan De Colo, 2008-2009’da da 14.7 sayı ve 3.3 asist ortalamaları yakaladı.
 
2009 yazında NBA seçmelerinde boy gösteren Nando De Colo, 53. sıradan San Antonio Spurs tarafından seçildi. De Colo, aynı yaz dönemi içerisinde kariyeri için en önemli transfer hamlelerinden birini yaptı ve 2009-2012 arasında forma giyeceği İspanya’nın Valencia ekibiyle sözleşme imzaladı.
 
Valencia’daki ilk sezonu, De Colo’ya Eurocup şampiyonluğunu getirdi. Victor Claver, Kosta Perovic, Rafa Martinez, Matt Nielsen ve Thomas Kelati gibi önemli isimlerle forma giyen Nando De Colo, kariyerinin ilk Avrupa kupası şampiyonluğuna 2010 yılında ulaşmış oldu. Başarılı oyuncu, aynı zamanda bu sezonda Eurocup En İyi Beşi’nde de kendisine yer buldu. Aynı sezonda İspanya Ligi’nde 33 maça çıkan De Colo, maç başına 13.2 sayı ortalaması yakaladı ancak takımının Play-off çeyrek finalinde Unicaja Malaga’ya elenmesine engel olamadı.
 
2010-2011 sezonunda ilk kez EuroLeague’de sahne alan De Colo, 19 maçta forma giydiği sezonda 10.1 sayı, 1.6 asist, 2.6 ribaund ortalamaları tutturdu. Valencia, bu sezonda EuroLeague’de Play-off turuna yükseldi ancak Real Madrid’e elenmekten kurtulamadı. De Colo, Top 16 turunda Valencia formasıyla Fenerbahçe’ye rakip olmuştu. Fransız yıldız, 2010-2011 sezonunda faul çizgisinden yakaladığı %95.7 isabet yüzdesiyle de EuroLeague’in en değerli oyuncusu olmuştu. EuroLeague’de başarılı bir sezon geçirmesine rağmen İspanya Ligi’nde istediğini bulamayan Valencia, De Colo’nun 32 maçta forma giydiği ve ortalama 10.7 sayı ürettiği sezonda, Play-off ilk turunda Bilbao’ya elendi.
 
De Colo, Valencia’daki son sezonu olan 2011-2012’de Eurocup’ta final oynadı. Valencia, bu finalde Khimki engeline takılırken, De Colo Eurocup sezonunu 16 maçta 11.3 sayı, 3.7 asist, 2.0 ribaund ortalamalarıyla bitirdi. Fransız guard, İspanya’da Valencia formasıyla Play-off yarı finaline yükseldi ve bu turda Barcelona’ya 3-1 ile elendi. De Colo, İspanya Ligi’nde de 41 maçta 13.5 sayı ortalaması yakaladı.


 
2012 yazında San Antonio Spurs ile iki yıllık sözleşme imzalayan De Colo, NBA macerasına başlamış oldu. Bu iki sezonu San Antonio Spurs ve Gelişim Ligi ekiplerinden Austin Toros’ta geçiren De Colo, 2014 yılında sezonu Toronto Raptors takımında tamamladı.
 
İki yıllık kıta dışı macerasının ardından De Colo, Avrupa basketbolunun zirvesi olan EuroLeague’de kendisini zirveye taşıyacak imzayı attı ve Rusya ekibi CSKA Moskova’nın kadrosuna katıldı. 2014-2019 sezonları arasında CSKA Moskova’da aralıksız beş sezon forma giyen Nando De Colo, toplamda iki EuroLeague şampiyonluğu (2016, 2019),beş VTB Ligi şampiyonluğu (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) elde etti. De Colo, bu süreçte 2015-2016 sezonu EuroLeague MVP’si, 2016 yılı Final Four MVP’si seçildi. Fransız yıldız, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında EuroLeague En İyi Beşi’nde kendisine yer bulurken, 2014-2015 ve 2018-2019’da ise EuroLeague En İyi İkinci Beşi’nde yer aldı. De Colo, 2015-2016’da (maç başına 19.4 sayıyla) EuroLeague’in en prestijli ödüllerinden Alphonso Ford En Skorer Oyuncu ödülünün de sahibiydi. Fransız guard, 2016-2017 sezonunda ise %95.9 serbest atış ortalamasıyla EuroLeague’in bu alandaki en değerli ismiydi. De Colo, başarılarla dolu CSKA Moskova kariyerindeki beş sezonda şu EuroLeague istatistiklerine ulaştı:
 
2014-2015: 28 maç, 14.4 sayı (%50 iki sayı, %47.1 üç sayı, %92 serbest atış),3.1 asist, 3.2 ribaund
2015-2016: 27 maç, 19.4 sayı (%55.6 iki sayı, %46 üç sayı, %90.8 serbest atış),5.0 asist, 3.6 ribaund
2016-2017: 28 maç, 19.1 sayı (%55.4 iki sayı, %42.6 üç sayı, %95.9 serbest atış),3.9 asist, 2.9 ribaund
2017-2018: 32 maç, 16.7 sayı (%56.9 iki sayı, %49.2 üç sayı, %95.0 serbest atış),3.7 asist, 2.3 ribaund
2018-2019: 34 maç, 14.7 sayı (%55.2 iki sayı, %43.1 üç sayı, %94.6 serbest atış),3.4 asist, 2.5 ribaund
 
Kulüp kariyerinin yanı sıra milli takım seviyesinde de birçok başarı elde eden Nando De Colo, 2009, 2011, 2013, 2015 ve 2017 Avrupa Şampiyonaları’nın yanı sıra, 2012 ve 2016 Olimpiyat Oyunları ve 2010 Dünya Şampiyonası’nda Fransa Milli Takımı forması giydi. De Colo, ülkesinin milli takımıyla 2013’te Avrupa şampiyonluğu yaşarken, 2011’de gümüş madalya, 2015’te ise bronz madalya kazandı.
 
Nando De Colo, EuroLeague’in son beş yılına damgasını vurmuş, Avrupa’nın en değerli kısa oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Şutör guard ve oyun kurucu pozisyonlarından görev yapabilen De Colo, özellikle yaratıcılığı ve kritik anlarda el yakan topları kullanabilme özelliğiyle tanınmasının yanı sıra; yüksek verimlilikle hücum eden komple bir skorer olarak biliniyor. Dış atışlarda oldukça yüksek bir yüzde yakalayabilen De Colo, aynı zamanda EuroLeague’de en çok faul alan ve faul çizgisinden de en yüksek yüzdeyle isabet bulabilen oyunculardan biri.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye, 24. Turgut Atakol Turnuvası'nı namağlup şampiyon tamamladı
BASKETBOLNamağlup şampiyonuz!
Son dakika: Fenerbahçe Beko bombayı patlattı
BASKETBOLFenerbahçe Beko bombayı patlattı!
Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da
BASKETBOLMcKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da
Nando De Colo kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Nando De Colo ile anlaştı
BASKETBOLNando De Colo kimdir?
Fenerbahçe, Nando De Colo'yu transfer ediyor
BASKETBOLDünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe aldı!
Erkan Veyseloğlu Darüşşafaka Tekfen'de!
BASKETBOLErkan Veyseloğlu Darüşşafaka Tekfen'de!
NBA 2K20'nin kapağında kimler olacak? NBA 2K20'de ne gibi özellikler var? NBA 2K20 Legend sürümü olacak mı?
BASKETBOLNBA 2K20'nin kapak yıldızları belli oldu
Barcelona, Brandon Davies'i transfer etti
BASKETBOLBrandon Davies Barcelona'da
Fenerbahçe’den ABD’ye bir yıldız daha
BASKETBOLFenerbahçe’den ABD’ye bir yıldız daha
Real Madrid, Fabien Causeur ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
BASKETBOLReal Madrid, Fabien Causeur ile uzattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X