Narkotik köpeği Hera, bagajdaki 34 kilo uyuşturucuyu buldu... 2 şüpheli tutuklandı
Erzurum'da takibe alınan bir otomobilin bagajında 34 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği "Hera" ile yapılan aramada skunk ve sentetik uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda para bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Erzurum'da takibe alınan otomobilin bagajında 34 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
OTOMOBİL TAKİBE ALINDI
AA'daki habere göre; Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otomobili Aziziye ilçesinde durdurdu.
34 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik dedektör köpeği "Hera" ile otomobilde yapılan aramada, 23 kilo 250 gram skunk, 11 kilogram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca, 15 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin dolar ve 3 bin 915 lira ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polisler araçtaki A.K. (44) ve S.K'yi (41) gözaltına aldı.
ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.