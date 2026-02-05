Erzurum'da takibe alınan otomobilin bagajında 34 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

OTOMOBİL TAKİBE ALINDI

AA'daki habere göre; Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otomobili Aziziye ilçesinde durdurdu.

34 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik dedektör köpeği "Hera" ile otomobilde yapılan aramada, 23 kilo 250 gram skunk, 11 kilogram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca, 15 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin dolar ve 3 bin 915 lira ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisler araçtaki A.K. (44) ve S.K'yi (41) gözaltına aldı.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.