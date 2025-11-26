Habertürk
        Son dakika: Nevşehir haberleri: Eşinin bıçakladığı adam, adliye çevresinde pompalı tüfek ile bekledi | Son dakika haberleri

        Eşinin bıçakladığı adam, adliye çevresinde pompalı tüfek ile bekledi

        Nevşehir'de olası bir facia engellendi. Eşi tarafından bıçakla yaralanan N.K., adliye civarında aracında bulundurduğu pompalı tüfek ile bekledi. Bıçaklanan koca, ihbar üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi

        Giriş: 26.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:10
        Tüfekle adliye çevresinde bekledi
        Nevşehir’de eşi tarafından bıçakla yaralanan N.K. isimli adam, adliye civarında aracında bulundurduğu pompalı tüfek ile polis ve jandarma ekiplerince yakalandı. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi, adliye çevresinde yaşanabilecek muhtemel bir facianın önüne geçti.

        İHA'nın haberine göre; Nevşehir'in merkezinde T.K., eşi N.K. ve ablası T.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine T.K., yanında taşıdığı bıçakla eşi ve ablasını yaraladı.

        GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.C., Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, T.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        ADLİYEYE SEVKİNİ ÖĞRENİNCE HAREKETE GEÇTİ

        Gözaltına alınan eşinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisini alan koca N.K., evine giderek pompalı tüfeğini alıp ikametinden ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

        ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Kısa süre sonra adliyeye gelen N.K., aracını park ettiği sırada ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.

        BIÇAKLAYAN EŞ TUTUKLANDI

        Olayla ilgili adli süreç devam ederken, mahkemeye sevk edilen kadın T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Koca N.K.’nın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

        #Son dakika haberler
        #Nevşehir
