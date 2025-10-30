Habertürk
        Haberler Gündem Politika "Nihai rapor safhasındayız" | Son dakika haberleri

        "Nihai rapor safhasındayız"

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 16.kez toplandı. Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Nihai rapor safhasındayız. Komisyon tarihi bir görev üstleniyor." dedi. Kurtulmuş ayrıca, "Komisyon, örgütün kendini tasfiye ettiğinin tespit edilmesinden sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak adımları belirleyen çerçeveyi Genel Kurula sunacak" ifadelerini kullandı

        Giriş: 30.10.2025 - 11:20 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:37
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Komisyon, örgütün kendisini tasfiye ettiği, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edildikten sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak olan adımları belirleyen bir çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunacaktır." dedi.

        AA'da yer alan habere göre TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı.

        Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 16. toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bugün komisyonda belli bir noktaya gelindiğini ve artık yavaş yavaş komisyonun, çalışmalarında nihai raporu hazırlama safhasına doğru ilerlediğini söyledi.

        Komisyon çalışmalarının 5 Ağustos'ta başladığını ve komisyonun çalışmalarını başarılı bir şekilde ilerlettiğini belirten Kurtulmuş, bu sürecin, komisyonun toplantısını yapacağı son güne kadar da böyle devam edeceğine inandığını dile getirdi.

        Komisyonun, tarihi bir görevi millet adına üstüne aldığını ifade eden Kurtulmuş, komisyon toplantılarında bu zamana kadar geniş katılımlı ve kapsamlı bir müzakere süreci gerçekleştirildiğini, 130'a yakın sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle kanaat önderlerinin fikirlerini ve tekliflerini paylaştığını kaydetti.

        Müzakerelerde büyük bir olgunlukla herkesin birbirini dinlediğini hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Komisyonumuz esası itibarıyla Türkiye demokrasisi açısından örnek teşkil edecek, demokratik standartları son derece yüksek bir çalışma dönemini gerçekleştirdi. Ayrıca başlangıçta hep birlikte kararlaştırdığımız prensiplerin hepsine sonuna kadar uyarak bu süreci yürüttük. Böylece başarılı bir çerçeve ortaya konulmuş oldu. Bu anlamda komisyon, örgütün silah bırakması ve kendini tasfiye etme sürecinin gereklerini millet adına takip etmek ve siyasi partilerin müşterek fikirleriyle ortaya kanaatler oluşturmak bakımından önemli bir görev, iş icra etti ve bundan sonra da icra edecektir."

        Komisyonda sadece bir grubun, bir partinin, bir siyasi kanadın görüşlerinin, isteklerinin ve beklentilerinin doğrultusunda bir çalışma ortaya konulamayacağını dile getiren Kurtulmuş, "herkesin fikri kendine saklı kalmak şartıyla müşterek noktalarda buluşabilmenin ve böylece ortak hedefler noktasında bu tarihi görevi icra edebilmenin", komisyonun önceliklerinden birisi olduğunu vurguladı.

        Kurtulmuş, şimdiye kadar ittifakla karar alınmasının da bu prensibe bağlı kalındığının önemli bir göstergesi olduğunu aktardı.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Bu süreçte bir taraf üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin, diğer taraf daha geriden gelsin ya da başka birisi başka şekilde hareket etsin diye düşünülemez. Burada, irade ortadadır. İmralı'dan yapılan açıklamalarla örgütün kendisini tasfiye ettiği, bütün bileşenleriyle birlikte artık örgütsel faaliyetleri sürdürmeyeceği konusundaki açıklamalar, özellikle 26 Ekim'de yapılan açıklamalarla bir ileri safhaya taşınmış ve önemli bir eşik kanaatimce aşılmıştır. Bundan sonraki süreçte de örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Komisyonumuzun bu noktadaki önemli görevi ise tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil, genel çerçeveyi teklif ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermektir."

        Komisyonun, bir anayasa değişiklik komisyonu olmadığının altını çizen Kurtulmuş, "Anayasanın değiştirilmesiyle ilgili, bu müzakerelerimizin hiçbir safhasında gündem olmamış, konu açılmamıştır. Dolayısıyla komisyon, örgütün kendisini tasfiye ettiği, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edildikten sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak olan adımları belirleyen bir çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunacaktır. Bu çerçevede şimdiye kadar fevkalade büyük mesafe alındı. 'Türkiye modeli' diyebileceğimiz bu model, inşallah önümüzdeki dönemde başarıyla sonuçlanıp tam manasıyla Türkiye'nin terörsüz bir Türkiye hedefine ulaştığının ortaya çıkmasıyla birlikte, birçok ülkede örnek olarak alınacak ve birçok ülkedeki çatışma çözümleri için ışık tutacaktır." diye konuştu.

        Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, bugün komisyonda bilgilendirme yapacağını ve soruları cevaplayacağını anımsattı.

        Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından yapılan oylama sonucu toplantı, basına kapalı devam etti.

