Türkiye bugünlerde güneşi göremiyor, ülke genelinde bulutlu ve kapalı ilkbahar havası hakim. Sıcaklıklar aslında mevsim normallerinde, fakat rüzgarlı saatlerde soğuk kış havasına benziyor. Bu durum gelecek hafta da sürecek ve Nisan ayı genel olarak serin tarafta geçecek görünüyor. Baharlık ceketler ve montlar, aralıklarla süren yağmurun ıslattığı sokaklar bizi bekliyor.

Bu akşam yaklaşırken yağışlar Denizli, Isparta, Uşak, Afyonkarahisar, Konya gibi merkezlerde yağmur halinde, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Ardahan gibi doğunun merkezlerinde ise kar halinde. Bu Nisan Doğu Anadolu dağlarımıza ara sıra kar yağar, hem bugün hem de haftaya Anadolu genelinde soğuk günler geçireceğiz.

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KIŞ MODU GERİ DÖNÜYOR

İstanbul’da yağmurun yağası var, fakat hızlanmıyor. Cılız ve aralıklı yağış 4 Nisan Cuma günü kesilip hafta sonu Marmara genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir havayla geçiyor. Hava tahminlerine göre yeni hafta 7-8 Nisan tarihlerinde İstanbul, Bursa, Kocaeli çevresinde hava yeniden yağmurlu olacak, özellikle haftaya pazartesi ve salı hissedilen sıcaklığın 6°C’ye düşeceği İstanbul’da bir kış havası olacak diyebiliriz.

Rusya üzerinden Ukrayna-Romanya-Türkiye rotasını takip etmesi beklenen yeni soğuk hava dalgası Marmara, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu kış moduna geri dönebilir. Bu durum özellikle tarımda yeni bir don tehlikesi doğuracaktır. Kıyılarda sıcaklık 0°C’ye çok yaklaşmıyor, fakat 500 metreden itibaren ovalar, ekili araziler Karadeniz ve Anadolu genelinde 0°C’ye düşebilir. Doğuda ise hava yer yer -5°C’lere kadar soğuyabilir. Yeni haftanın ilk 3 günü bu duruma hazırlıklı ve mümkün olduğunca tedbirli olmakta yarar var. ANKARA'YA KAR YAĞABİLİR Ankara’da yağmurlu dönem başladı, dün gece kuvvetli sağanak altında kalan başkentte gelecek 5 gün yağmur aralıklarla, her güne biraz yağarak devam edecek. Fakat Ankara’da ve genel olarak Anadolu’da 10-11-12 Nisan tarihlerine dikkat etmek lazım. Şimdiki tahminleri tarih yaklaşırken revize edeceğiz, fakat görünen o ki yaklaşan soğuk hava dalgası ile Ankara’ya bile kar yağabilir. Bu kar şiddetli ve her yerde etkili olmasa da Ankara, Eskişehir, Kırşehir gibi merkezlerde soğuk kış havasına hazır olalım.