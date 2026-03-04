Canlı
        Son dakika: Nizip'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Nizip'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Olay sonrası 1 zanlı yakalandı

        Giriş: 04.03.2026 - 09:26
        Alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Olay sonrası 1 zanlı yakalandı.

        ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

        Olay, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle İsmet K. ve Eyüp Ceylan (24) ile Hüseyin K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K. isimli şahıs yanındaki tabanca ile İsmet K. ve Eyüp Ceylan'a ateş etti. Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla vurularak ağır yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

        TÜM MÜDAHELLERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılardan Eyüp Ceylan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, ağır yaralı İsmet K.'nın Nizip Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi ise sürüyor.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olay sonrası kaçan Hüseyin Karadağ isimli zanlı ise daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

