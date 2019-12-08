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HaberlerDünyaSON DAKİKA NOBEL BOYKOT! Kosova'dan büyük tepki! Nobel'e boykot!

Kosova'dan büyük tepki! Nobel'e boykot!

Nobel Edebiyat Ödülü'nün, 'Sırp kasabı' Slobodan Milosevic'e büyük hayranlık duyduğunu açıklayan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepkiler sürüyor. Kosova'nın Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Kosova'nın bu yılki Nobel Ödül Töreni'ni boykot edeceğini açıkladı

Nobel'i alan Handke'ye tepki
AA

Kosova'nın Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova bu yıl Stockholm'de düzenlenecek Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak. Büyükelçimiz Sayın Shkendije Geci Sherifi'nin, Nobel Ödülü'nü tartışmalı kazanan ve (eski Sırp lider Slobodan) Milosevic'in dostu, onun politikalarının destekçisi olan Peter Handke'den dolayı bu etkinliği boykot edeceğini bildiriyorum" ifadesini kullandı.

İSVEÇ'TE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre ayrıca Pacolli, Arnavutluk büyükelçisinden de benzer bir adım atmasını beklediklerini vurguladı. Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Handke'ye verilmesi 17 Ekim'de İsveç'in Priştine Büyükelçiliği önünde protesto edilmişti.

HANDKE'NİN MİLOSEVİC HAYRANLIĞI

Uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olan Handke, Kosova'da savaş devam ederken yayımlanan bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın" ifadelerini kullanmıştı.

SREBRENİTSA KATLİAMINA İNANMAMIŞTI

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti. Handke, Milosevic'i cezaevinde ziyaret etmiş, onun lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuştu.

"MİLOSEVİC İÇİN BURADAYIM"

Milosevic'in 2006'daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, "Yugoslavya için, Sırbistan için, Slobodan Milosevic için buradayım" demişti.

 

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