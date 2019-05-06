Rus Rosatom, Mersin-Akkuyu’da her biri bin 200 megavatlık, toplam 4 üniteden oluşan 4 bin 800 megavat gücünde Türkiye’nin ilk nükleer santralini inşa ediyor.

İlk ünitenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıl dönümünde, 2023 yılında işletmeye alınması ve elektrik üretimine başlaması hedefleniyor. Diğer ünitelerin de birer yıl arayla işletmeye alınması öngörülüyor. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ),üretilen elektriğin ilk 2 ünitede yüzde 70’ini, diğer 2 ünitede yüzde 30’unu 15 yıl boyunca 12.35 dolar/ sentten satın alacak.

YÜKSEK TEKNOLOJİ

Türkiye için yeni ve yüksek bir teknoloji olan nükleerde, her aşamada hem ulusal hem de uluslar arası ve “bağımsız” kuruluşların denetimi ve onayı gerekiyor.

Kuşkusuz TAEK, (kısa süre önce bir kanun hükmünde kararname ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu. Kurul, santralle ilgili inşaat aşamasından başlayarak gerekli denetleme ve düzenlemeleri yapacak) büyük sorumluluğu bulunuyor.

TAEK’TEN KRİTİK “ÇATLAK” MÜDAHALESİ

TAEK, bu konuda yaz döneminde önemli bir sınavdan geçti. HABERTÜRK, Türkiye kamuoyunun ilk kez duyacağı kritik gelişmenin ayrıntılarına ulaştı. Peki ne oldu?

Rosatom; yaz döneminde 80 metre eninde, 80 metre boyunda yaklaşık 3 metre yüksekliğinde reaktörün oturacağı temeli atmak üzere mesai verdi. Temel alanı belli büyüklükte parçalara bölündü ve beton döküldü. Ancak, bazı bölümlerde çatlaklar oluştu. İlk çatlak temmuz ayında tespit edildi. Beton konusunda uzmanlardan ve değişik üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden danışman kadrosu bulunan TAEK, saha denetimlerinde çatlağı tespit etti ve müdahalede bulundu. Sorunlu beton kırıldı. Yeniden atıldı.

BİR KEZ DAHA ÇATLAK OLUŞTU

İzleyen günlerde, bir kez daha denetimlerde bazı bölümlerde çatlak olduğu saptandı. TAEK, talimat verdi ve çatlak olan bölüm tümüyle kırıldı ve yeniden yapıldı. Santralde son durum ne? Bin 200 megavatlık ilk ünitenin, reaktörün oturacağı “baz temel” olarak anılan bölümünde beton işi tümüyle tamamlandı. Şimdi, kota kadar olan bölümün inşaatı devam ediyor. Daha sonra tonlarca ağırlığındaki bir uçağın çarpmasına dayanıklı 80 metre yüksekliğinde bir bina inşa edilecek. Bu binada 1.5 metre ve 1.2 metre kalınlığında betonlar kullanılacak. Bu bina, kubbeli olacak.