Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Nusabiydin'de bir elektrik teli gençlerin üzerine düştü: O anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Nusabiydin'de bir elektrik teli gençlerin üzerine düştü: O anlar kamerada

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kopan bir elektrik teli, sokakta yürüyen gençlerin üzerine düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 10:09 Güncelleme: 01.01.2026 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kopan elektrik teli böyle düştü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin’in Nusaybin ilçesinde kopan bir elektrik teli, sokakta yürüyen gençlerin üzerine düştü.

        ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

        İHA'nın haberine göre olay, ilçede bir sokakta meydana geldi. Kopan elektrik telinin gençlerden birinin sırtına isabet etti. Yaşanan olayda büyük bir tehlike atlatılırken, şans eseri yaralanan olmadı.

        İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANDISI

        Telin düşmesiyle yaşanan panik anları ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin korku içinde kaçıştığı anlar dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otizmli öğrencisini merdivenden ittiği ileri sürülen okul müdürüne tahliye

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otizmli ortaokul öğrencisi B.U.U.'yu (13) merdivenlerden iterek yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan okul müdürü Bekir Güçlü (50), tahliye edildi. (İHA)

        #mardin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Mamdani yemin etti
        Mamdani yemin etti
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması