Mardin’in Nusaybin ilçesinde kopan bir elektrik teli, sokakta yürüyen gençlerin üzerine düştü.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

İHA'nın haberine göre olay, ilçede bir sokakta meydana geldi. Kopan elektrik telinin gençlerden birinin sırtına isabet etti. Yaşanan olayda büyük bir tehlike atlatılırken, şans eseri yaralanan olmadı.

İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANDISI

Telin düşmesiyle yaşanan panik anları ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin korku içinde kaçıştığı anlar dikkat çekti.