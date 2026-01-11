Antalya’da Sıçan Adası açıklarında su altı boru hattını kontrol etmek için dalış yapan sanayi dalgıçları, burnuna olta kancası takıldığını gördükleri camgöz köpek balığını özgürlüğüne kavuşturdu. Dalgıçlar, o anları da kaydetti.

DHA'nın haberine göre; Sanayi dalgıcı Ali Kılıç, Antalya'nın Sıçan Adası açıklarında su altı petrol boru hattını kontrol amacıyla daldıklarında, saldırgan tür olarak bilinen bir camgöz köpek balığının, ucunda bidon sarkıtılmış bir halatın yanında durduğunu gördüklerini belirtti.

"O KANCADAN KURTULAMAMIŞ"

Köpek balığının burnuna takılı olta kancasının misinasının halata dolanmış olduğunu fark ettiklerini söyleyen Kılıç, "Misina kopmuştu ama köpek balığı o kancadan kurtulamamış" dedi.

"İNSAN BİR SÜRE SONRA ALIŞIYOR"

Boyu 3 metreye yakın olan köpek balığı ile karşılaştığında bir korku hissetmediğini belirten Kılıç, "Mesleğimiz gereği zaten su altında hep karşılaştığımız türler bunlar. O nedenle alışıyor insan bir süre sonra" diye konuştu.