        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: O anlar kamerada... Antalya'da camgöz köpek balığını dalgıçlar kurtardı | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada... Antalya'da camgöz köpek balığını dalgıçlar kurtardı

        Antalya'da Sıçan Adası açıklarında dalış yapan sanayi dalgıçları, olta kancasına takılan camgöz köpek balığını fark ederek müdahale etti. Yaklaşık 3 metrelik köpek balığı, tedbirli bir çalışmayla kancasından kurtarılarak denize bırakıldı. Dalgıçlar, o anları kaydetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 11:15 Güncelleme: 11.01.2026 - 11:15
        Antalya’da Sıçan Adası açıklarında su altı boru hattını kontrol etmek için dalış yapan sanayi dalgıçları, burnuna olta kancası takıldığını gördükleri camgöz köpek balığını özgürlüğüne kavuşturdu. Dalgıçlar, o anları da kaydetti.

        DHA'nın haberine göre; Sanayi dalgıcı Ali Kılıç, Antalya'nın Sıçan Adası açıklarında su altı petrol boru hattını kontrol amacıyla daldıklarında, saldırgan tür olarak bilinen bir camgöz köpek balığının, ucunda bidon sarkıtılmış bir halatın yanında durduğunu gördüklerini belirtti.

        "O KANCADAN KURTULAMAMIŞ"

        Köpek balığının burnuna takılı olta kancasının misinasının halata dolanmış olduğunu fark ettiklerini söyleyen Kılıç, "Misina kopmuştu ama köpek balığı o kancadan kurtulamamış" dedi.

        "İNSAN BİR SÜRE SONRA ALIŞIYOR"

        Boyu 3 metreye yakın olan köpek balığı ile karşılaştığında bir korku hissetmediğini belirten Kılıç, "Mesleğimiz gereği zaten su altında hep karşılaştığımız türler bunlar. O nedenle alışıyor insan bir süre sonra" diye konuştu.

        "'HADİ SEN YOLUNA' DERCESİNE GÖNDERDİK"

        Camgöz köpek balığının nesli tükenmekte olan deniz canlıları arasında bulunduğuna değinen Kılıç, şöyle devam etti:

        "Açıkçası köpek balığını o halde bırakıp gitmeye içimiz elvermedi. Tabii tedbirli yaklaşmamız gerekiyordu. Sonuçta bize güzel görünse de tehlikeli bir canlı. Kuyruğundan tuttum, yanımdaki arkadaşım da kancayı çıkarmaya çalıştı. Elimizi çok yaklaştırmamaya çalıştık çünkü bir anda atak yapabilirdi. Ama sonuçta o kancayı oradan çıkardık. Sonra da kuyruğundan hafifçe iterek ‘Hadi sen yoluna’ dercesine gönderdik. Ve açıkçası güzel bir görüntü de almış olduk."

        #Son dakika haberler
        #Antalya
