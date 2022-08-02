O anlar kamerada! Küçük çocuğa çaptı! Bu nasıl insanlık!

Son dakika haberine göre İstanbul Sultangazi'ndeki kaza, önceki gün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi 2483 Sokak'ta meydana geldi.
5 YAŞINDAKİ KÜÇÜK KIZA ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre sokakta hızla ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isterken bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.
SÜRÜCÜ ARKASINA BİLE BAKMADI
Çocuk sokakta savrulurken, motosiklet sürücüsü arkasına bakmadan durmayıp yoluna devam etti.
Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin aniden yola fırlayan çocuğa çarptığı, çocuğun savrulduktan sonra yerden kalkarak, annesinin yanına doğru koştuğu görülüyor.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Motosiklet sürücüsünün ise yoluna devam ettiği, sokaktaki kişilerin arkasından bağırıp çağırdığı görüntülere yansıyor.
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