Askeri hekimler barış zamanında sivil hastanede çalışacak. Vatani görevini yapmak üzere askere giden Mehmetçiğin ailesine ücretsiz sağlık hizmeti verilecek. Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında değerlendirilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla ücretsiz sağlık hizmeti alabilecekler.

BANKACI VE SİGORTACILARIN PRİM MALİYETLERİ 5 PUAN ARTACAK

Kendi emeklilik sandığı bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile banka ve sigorta şirketlerinde çalışan personelin sosyal güvenlik primleri gelecek aydan itibaren 5 puan artacak.

Tüm sigortalılar için 2008 yılından bu yana 5 puan sosyal güvenlik primi teşviki uygulanıyor. Toplam 17 sandık, prim teşviki kapsamından çıkartıldı. Kendi emeklilik sandığı bulunan banka, sigorta ve birlikler, gelecek aydan itibaren çalışanların brüt ücretleri üzerinden yüzde 15.5 yerine yüzde 20.5 oranında işveren primi ödeyecekler. İşçi adına ödenmekte olanla birlikte toplam prim tutarı yüzde 29.5’ten yüzde 34.5’e çıkacak.

PİLOT VE HOSTESLERE VERGİ İNDİRİMİ

Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına teşvik gayesiyle ödenen tazminatlara ilişkin gelir vergisi istisnası yeniden düzenlendi. Buna göre, söz konusu pilot ve kabin görevlilerine ödenen aylık ücretin “gerçek safi değerinin” yüzde 70’i gelir vergisinden istisna edilecek. Cumhurbaşkanı istisna oranını yüzde 100’e kadar artırmaya ve sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak.

Ücretin “gerçek safi değeri”, sosyal güvenlik primi, hayat sigortası primlerinin yarısı, sendika aidatı gibi kesintiler düşüldükten sonra kalan gelir vergisine esas olan miktar olarak kabul ediliyor.

Subay, astsubay, erbaş ve erler ile ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlara ilişkin gelir vergisi muafiyeti de aynen devam edecek.

MGK UZMANLARINA BİR DERECE VERİLECEK

Uzman yardımcılığı sınavını kazanarak atanan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzmanları, uzmanlığa atanma sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilecek.

MGK uzmanlığı, bakanlıklar başta olmak üzere diğer kamu kurumlarındaki uzmanlar gibi kariyer meslek olarak kabul edilecek. Mevcut MGK uzmanları da kariyer meslek mensuplarına tanınan haklardan aynen yararlanabilecek.

KAPATILAN ASKERİ HASTANELERE ALTERNATİF ÇÖZÜM

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve diğer askeri hastanelerin kapatılmasının ardından, özellikle operasyonlarda yaralanan askerlere cerrahi müdahale konusunda deneyimli personel bulamama riski ortaya çıktı.

Yapılan düzenlemeye göre, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli tabipler ile sağlık astsubayları Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında gösterilmeye devam edecek. Ancak, aylık, ödenek ve her türlü mali ve sosyal hakları, bağlı bulundukları bakanlık bütçesinden karşılanarak Sağlık Bakanlığı’nda görevlendirilebilecekler. Barış döneminde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde görev yapan tabipler ve diş tabipleri ile sağlık astsubayları, ihtiyaç duyulduğunda tekrar ordudaki asli görevlerine dönecekler.

Askeri tabipler ve diş tabipleri, kadroları orduda devam etmek suretiyle üniversitelerde de görevlendirilebilecekler. Görevlendirilen personelin öğretim üyeliği kadrolarında geçirdikleri süreler, Yükseköğretim Kanunu’na göre öğretim üyeliği görevinden sayılacak. İhtiyaç duyulduğunda bakanın onayı ile üniversitedeki görevlendirmeleri iptal edilecek.

ASKERİ HAKİMLERİN EMEKLİLİK SÜRESİ UZATILDI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen ihraçlar nedeniyle ihtiyaç duyulan askeri hakimlerin emeklilik süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştı. Yeni düzenlemeyle, bu tarih 31 Aralık 2021 olarak değiştirildi. Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde görevli askeri hâkimler, ihtiyaç halinde diğer hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde geçici olarak görevlendirilebilecek.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ MEZUNLARINA DİPLOMATLIK KAPISI AÇILDI

Diplomatlık sınavına iktisat, işletme ve ekonomi mezunlarının yanı sıra çalışma ekonomisi bölümü mezunları da girebilecek. Dışişleri meslek memurları için yüksek lisans mezunlarında 37 olan yaş sınırı, lisans mezunlarındaki gibi 35’e çekilecek.

Konsolosluk ve ihtisas memurluğu için lisans mezunlarında 30, yüksek lisansta 32 olan yaş sınırı ise 35’te eşitlenecek.

Dışişleri Bakanlığı’nda halen sadece meslek memurlarına dil tazminatı ödenebiliyor. Yapılan değişiklik ile konsolosluk ve ihtisas memurlarına da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (A) seviyesinde puan almaları durumunda dil tazminatı ödenecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI

Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışı teşkilatında görev yapan meslek memurlarına yapılan aile yardımının kapsamı genişletildi. Yurt dışı teşkilatı ile ihtisas birimlerinde istihdam edilen Türk uyruklu sözleşmeli personel de aile yardımı hakkından yararlanacak.

Yurt dışında görev yapan Dışişleri personelinin çocuklarına yapılan eğitim yardımları da yeniden düzenlendi.

Eğitim yardımı, lisans öğrenimi gören çocuklar için yıllık masrafın yüzde 25’inden 30’una çıkartıldı. İlk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için yapılan eğitim yardımı ise yıllık masrafın yüzde 50’si olarak uygulanmaya devam edecek.