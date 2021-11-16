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O kentimizde 43 bin 421 kişi aşı yaptırmadı!

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'da hedef nüfusun yüzde 76.1'inin aşısının tamamlandığını, 43 bin 421 kişinin ise hiç aşı yaptırmadığını bildirdi. Usta, "Okulların da tatil döneminden daha fazla istifade edebilmek için lütfen gençler, çocuklar aşıya" çağrısında bulundu

SON DAKİKA: O kentimizde 43 bin 421 kişi aşı yaptırmadı! - Haberler
O kentimizde 43 bin 421 kişi aşı yaptırmadı!
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AA

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'un hedef nüfusa göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı verilerini sosyal medya hesabından paylaşarak, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE AŞI YAPTIRANLARIN ORANI

AA'da yer alan habere göre il genelinde 60 yaş üstü kişilerin yüzde 92.2'sinin iki doz aşısının tamamlandığını ifade eden Usta, bu oranın 50-59 yaş aralığında yüzde 86.2, 40-49 yaşta 78.1, 30-39 yaşta yüzde 69.2, 20-29 yaşta yüzde 69.2, 15-19 yaşta yüzde 49.9, 15 yaş altı kişilerde ise yüzde 21.4 olduğunu kaydetti.

"43 BİN 421 KİŞİ HİÇ AŞI YAPTIRMADI"

Usta, Trabzon'da 671 bin 63 kişilik hedef nüfusun yüzde 76.1'inin aşısının tamamlandığını belirterek, 43 bin 421 kişinin ise hiç aşı yaptırmadığına dikkati çekti.

"20 YAŞ ALTI İŞİ SIKI TUTMALI"

Özellikle gençlere aşı çağrısında bulunan Usta, "Değerli halkımız, tablo bize özellikle 20 yaş altı aşılanması gereken kişilerin biraz daha işi sıkı tutmaları gerektiğini gösteriyor.

GENÇLERE VE ÇOCUKLARA AŞI ÇAĞRISI

Okulların da tatil döneminden daha fazla istifade edebilmek için lütfen gençler, çocuklar aşıya" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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