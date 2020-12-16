O kentte dikkat çeken takip!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Samsun'da DİKKAT ÇEKEN OLAY! Fotoğraları valiye iletiyorlar
ABONE OL

Son dakika haberler... O kentte dikkat çeken takip: Kalabalık yerlerin fotoğrafını çekip valiye iletiyorlar

Samsun'da koronavirüs tedbirleri için dikkat çeken bir takip sistemi oluşturuldu. Kentte Vali Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ile fotoğrafçılarından oluşan 8 kişilik özel ekip şehrin kalabalık yerlerini fotoğraflayıp kendisine iletiyor. Çekilen fotoğrafları inceleyen Vali Dağlı, kalabalık yerlere anında müdahale ediyor

Son dakika: Samsun'da DİKKAT ÇEKEN OLAY! Fotoğraları valiye iletiyorlar
O kentte dikkat çeken takip!
0:00 / 0:00
İHA

Koronavirüs vakaların artış gösterdiği Samsun'da valilik yeni tedbirler alıyor. Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ve fotoğrafçıları yoğunluk olan cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinin belirli aralıklarla fotoğrafını çekerek anında Vali Dağlı'ya ulaştırıyor. Yoğun olduğu tespit edilen bölgelere Vali Dağlı anında polis ekiplerini sevk ediyor.

"TEDBİRLERİMİZİ ARTTIRDIK"

İHA'nın haberine göre Samsun Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüse karşı tedbirin önemine işaret ederek, "Tedbirlerimizi artırdık. Bugünlerde HES kodu denetimlerini sıklaştırıyoruz. Alınan tedbirlerin sonucunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Rehavete kesinlikle kapılmayalım. Samsun olarak bu işi titizlikle, dikkatle takip etmek durumundayız. Bu süreci vatandaşlarımızın desteği ve yardımı olmadan sürdürmemiz kesinlikle mümkün değil. Vatandaşlarımızın duyarlılıklarının hat safhada olmasını özellikle rica ediyorum. Bu süreci hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

Vatandaşlar ise yapılan bu uygulamayı olumlu karşıladı. Cemil Uçan, "Uygulamalar halka artı olarak dönüyor. Samsun Valiliği’nin yapmış olduğu bu uygulama çok güzel. Uygulamayı destekliyorum. İnsanların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerekir. Samsun'da yoğunluk fazla, insanların artık daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

Kemal Katırcıoğlu isimli vatandaş ise, "Vatandaş olarak tedirginiz. Diğer illere göre Samsun'un kötü bir durumda olduğunu öğrendik. Alınan tedbirlere biz vatandaş olarak destek veririz. Bunlar bizim için yapılıyor. Vali Bey'in yaptığı uygulamayla bizi düşünmesi hepimizi sevindirdi" şeklinde konuştu.

Vali Dağlı’nın yakın korumaları ile fotoğrafçıları ilçeleri de gezerek fotoğraf çekiyor ve kendisine anlık bilgi iletiyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Yargıtay'da KRİTİK SEÇİM! AYM üyeliği seçimi: 5 isim yarışacak - Haberler
GÜNDEM5 isim AYM üyeliği için yarışacak
BU KADARINA PES! Para için korona cenazelerine göz diktiler
GÜNDEMKorona dehşetinde şoke eden iddia!
Adres Kodu sorgulama nedir, nasıl yapılır?
GÜNDEMAdres Kodu sorgulama nedir, nasıl yapılır?
DEHŞET! Son dakika: Genç kızın 18. kattan düştü anlar kamerada
GÜNDEMDehşet anı kamerada! 18. kattan düştü
SON DAKİKA: Korona anneyi hayattan kopardı, bebek kuvezde!
GÜNDEMKorona anneyi aldı, bebek hayata tutundu
Son dakika haberi: Genç kızlar tekme tokat birbirine girdi! - Haberler
GÜNDEMGenç kızlar tekme tokat birbirine girdi!
İLGİNÇ GÖRÜNTÜ | Son dakika: Fırtına dindi, çiftliğe akın ettiler!
GÜNDEMBurası Antalya!
Son dakika: YILBAŞI OPERASYONU: Suçüstü yakalandılar!
GÜNDEMYılbaşı öncesi çarpıcı operasyon!
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı itiraz süresi ne kadar?
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
Son dakika: Selam Tevhid'de kumpas davasında karar!
GÜNDEMSelam Tevhid'de kumpas davasında karar!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X