O otelin müdürüne gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun giriş yaptığı ve kamerası kapatılan Le Meridien isimli otelin müdürü Sinan Udil, güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararı verildi.

"SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Le Meridien isimli otelin suç tarihinde müdürü olan Sinan Udil, güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan gözaltı kararı verildi.

GÜVENLİK MÜDÜRÜ OĞURLU GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.