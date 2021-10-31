Ödüllü polis kurye çıktı! 0:00 / 0:00

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Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'da polisin düzenlediği operasyonda aracında 24 kilo 600 gram uyuşturucuyla yakalanan polis memuru C.A.'nın, Adana'da uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmasından dolayı ödül alan bir polis olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde Konya-Adana Karayolu'nda meydana geldi. Kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri hemen harekete geçti. Konya-Adana Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, güzergahtan geçen tüm araç ve kişiler üzerinde arama yaptı.

ARAMAYI ENGELLEMEYİ BAŞARAMAYINCA KAÇTI

Ekiplerin durdurduğu araçta bulunan C.A., polis memuru olduğunu belirtti. Kimlik tespitinin ardından aracın aranmasını engellemek istedi. İki polisin arama yapmak için araca yöneldiği sırada Adana Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru C.A., aracını hareket ettirdi. Polis memuru Y.N.’ye çarparak kaçmaya başladı.

KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ, 24 KİLO EROİN ELE GEÇTİ

Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonunda C.A.’nın kullandığı araç, Konya-Adana Karayolu'nun 60. kilometresinde başka bir araca çarparak durdu. C.A. bu kez de kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırarak iki polisin yaralanmasına neden oldu. Polis, C.A. ve yanındaki eşi N.A.'yı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

POLİS TUTUKLANDI, EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan C.A.’ya 20 Mart 2019'da uyuşturucu hap sevkiyatı yapan bir aracı meslektaşı ile birlikte uzun uğraşlar sonucu durdurmalarından dolayı dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından 'başarı belgesi' verildiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru ve eşi, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru C.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.