Okulda kavga çıktı! Lisede ölüm! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Sakarya'nın Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi'nde bulunan Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi.

FENALAŞTI VE KALBİ DURDU

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında fenalaşan bir öğrencinin ise kalbi durdu.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan E.İ. (17) isimli öğrenci, Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

17 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

E.İ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.