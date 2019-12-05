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HaberlerGündemSon dakika... Olay yeri: İzmir! Silahlı çatışma! 10 kişi yaralı! - Haberler

Olay yeri: İzmir! Silahlı çatışma! 10 kişi yaralı!

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 10 kişi yaralandı. Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimali üzerine olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı

silahlı kavga
DHA

İzmir'de, öğle saatlerinde Çimentepe Semti 690/1 Sokak'ta, aralarında husumet olan 2 grup, sokakta karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

 

Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmada, 2 gruptan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS 6 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

DHA'daki habere göre yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedaviye alınırken, polis, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimaline karşı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.

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