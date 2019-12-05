İzmir'de, öğle saatlerinde Çimentepe Semti 690/1 Sokak'ta, aralarında husumet olan 2 grup, sokakta karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmada, 2 gruptan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
POLİS 6 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
DHA'daki habere göre yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedaviye alınırken, polis, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Polis, tarafların yeniden karşı karşıya gelme ihtimaline karşı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.
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