Ölüme atılan sığınmacılar dehşeti anlattı! 0:00 / 0:00

AA

Boğaz Adası açıklarında sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılan sığınmacılardan Somali uyruklu Ahmet Adnan Muhammed (25) ve Abdülselam Bah (29),tedavi gördükleri Urla Devlet Hastanesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre Muhammed, olayın Yunanistan'a geçiş sırasında yaşanmadığını belirterek, Sakız Adası'na 2 gün önce geçtiklerini söyledi.

Eşi ve çocuğunun 3 ay önce Yunanistan'a geçtiğini, onların yanına gitmek için 16 Mart'ta 28 kişiyle denize açıldıklarını ve Sakız Adası'na vardıklarını belirten Muhammed, burada saklandıkları yerde Yunan unsurlarınca yakalandıklarını dile getirdi.

ADA AÇIKLARINDA DENİZE ATILDI!

Yunan görevlilerin içlerinden 7 kişiyi önce minibüse ardından tekneye bindirerek Türk karasularına yakın bir adanın açığında denize attığına dikkati çeken Muhammed, kendisinin yaklaşık 3 saat yüzdüğünü, karaya çıktıktan sonra da yaklaşık 2 saat beklediğini kaydetti.

Muhammed, "Ellerimize kelepçe taktılar. Hastaneye geldiğimde hala elimde kelepçe vardı. 2 kelepçe taktılar. Bir tanesini ben çıkardım diğeri hastanede çıkarıldı. Hayatını kaybedenler kelepçe yüzünden yüzemediler. Üzerimizdeki tüm eşyaları alıp bizi dövdüler. Yemek de vermediler. Kalanlara ne oldu, onu biz de bilmiyoruz." dedi.Türk Sahil Güvenlik ekiplerine hayatlarını borçlu olduklarını ifade eden Muhammed, "Yunanistan bize hayvan gibi davranıyor. Bir daha gitmem oraya. Çocuğum ve eşimi de getirmeye çalışacağım." diye konuştu.

"TÜRKLERDEN YARDIM BEKLEDİK VE BİZİ GELİP KURTARDILAR"

Somali uyruklu Abdülselam Bah ise Sakız Adası'ndayken 2 Yunan görevlinin kendilerini yere yatırdığını ve sorular sorduğunu söyledi.

Daha sonra minibüsle bot merkezine götürüldüklerini ifade eden Bah, yaşandıklarını şöyle anlattı:

"Bizi bot merkezine götürüp ellerimize kelepçe taktılar. Önce 'yere otur' sonra 'yere yat' diye bize bağırdılar. Bota bindirdikten sonra başıma bir cisimle vurdular. Neresi olduğunu bilmediğim bir adanın çevresine geldik ve bizi ittirip denize attılar. Allah bizi kurtardı. Yüzmeyi bilmiyorum. Sadece sırt üstü uzandım ve Allah'a dua ettim. Denizde beklerken başımı kayaya çarptım ve karaya çıktım. Dalgalar beni karaya getirdi. Türklerden yardım bekledik ve bizi gelip kurtardılar."

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında sabah saatlerinde bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 kişiyi kurtarmış, 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmiş, 1 kişi için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerince elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek denize atılan sığınmacıların Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı anların görüntüsünü paylaşmıştı.