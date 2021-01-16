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HaberlerDünyaSON DAKİKA! Ölüme giden Çinli çiftin son anları kamerada - HABERLER
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Kamboçya’da ölüme giden Çinli çiftin son anları kamerada

Kamboçya’da üç gün önce öldürülen Çinli çiftin kimliği belirsiz kişilerce rehin alındığı son anlar asansörün güvenlik kamerasına takıldı.

SON DAKİKA! Ölüme giden Çinli çiftin son anları kamerada - HABERLER
Çinli çifti ölüme böyle götürmüşler!
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DHA

Kamboçya, bir apartmanda ölü bulunan Çinli çiftin cinayetini konuşuyor. Ülkenin başkenti Punom Pen’de üç gün önce meydana gelen olayda Çin uyruklu Xiao Bo (38) ve kız arkadaşı Cao'nun (22) kaldığı apartman dairesinde bir temizlik görevlisi tarafından ölü bulundu.

Kamboçya Polis Merkezi, tarafından başlatılan soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Xiao ve Cao’nun silahlı iki kişi tarafından asansörden indirildiği ve apartman dairesine girdikleri görüldü.

Cao’nun ağzında bant olduğu, silahlı saldırganlardan birinin ise silahını Xiao’nun beline doğrulttuğu görüntülere yansıdı.

ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DUYURDU

Kamboçya’daki Çin Büyükelçiliği, iki vatandaşının öldürüldüğünü duyurdu. Öldürülen kişilerin ailelerine ulaşıldığını açıklayan Çin'in Punom Pen Büyükelçiliği, “Kamboçya'daki Çin Büyükelçiliğimiz Punom Pen’de öldürülen iki vatandaşın ailelerine başsağlığı diliyor. Büyükelçilik bu cinayet davasını yakından takip ediyor ve olayın bilgisini aldıktan sonra hemen sonra Kamboçya İçişleri Bakanlığı ve Punom Pen Polis Departmanı ile iletişime geçmiştir. Kamboçyalı yetkililerden davayı bir an önce çözmelerini ve katilleri kanuna göre ağır şekilde cezalandırmalarını istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

“SALDIRIYI DİKKATLİCE PLANLADILAR”

Kamboçya polisinden yapılan açıklamada, katillerin çiftle aynı katta bir daire kiraladıklarını gösteren kayıtlar nedeniyle saldırıyı dikkatlice planladıkları ifade edildi. Cinayetin neden işlendiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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